آبي يدعو كوريا الجنوبية لإعادة بناء الثقة مع اليابان

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رويترزالجمعة 2019/8/23 05:08 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، كوريا الجنوبية إلى الوفاء بوعودها بشأن قضية العمالة القسرية إبان الحرب وإعادة بناء الثقة بين البلدين.
تصريحات آبي تأتي في أعقاب إعلان كوريا الجنوبية، الخميس، إنهاء اتفاقية لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان وسط خلاف بشأن تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أرغموا على العمل إبان الحرب خلال احتلال اليابان لكوريا.
وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، الجمعة، إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد.
وأضاف إيوايا، في تصريحات صحفية، أن "على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني، لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية".
وكانت العلاقات بين البلدين بدأت في التدهور أواخر العام الماضي بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بدفع تعويضات لبعض ضحايا العمل القسري.
ونددت اليابان بالحكم قائلة إن هذه المسألة تمت تسويتها بموجب معاهدة تطبيع العلاقات عام 1965.
وتبادلت اليابان وكوريا الجنوبية، مطلع الشهر الجاري، فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).
واستدعى وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في الـ19 من شهر يوليو/تموز الماضي، سفير كوريا الجنوبية ببلاده نام جوان-بيو، لتوجيه اللوم في خلاف دبلوماسي متأزم بشأن تقديم التعويض لكوريين عملوا بالسخرة في وقت الحرب.
وجاء الاستدعاء بعد يوم من انقضاء مهلة حددتها طوكيو إلى سيؤول لقبول تحكيم دولة ثالثة في النزاع على قضية العمالة بالسخرة، وهو ما رفضته كوريا الجنوبية.
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