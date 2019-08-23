مئات الإيرانيين يتظاهرون في باريس رفضا لزيارة ظريف

نظمت الجالية الإيرانية في فرنسا، الجمعة، مظاهرة بوسط العاصمة بارس، احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبلاد.

المظاهرة نظمها أنصار المقاومة الإيرانية في باريس، وحمل المشاركون فيها لافتات تندد بالإرهاب الإيراني، وتطالب بطرد ظريف خارج فرنسا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى باريس، الخميس، في ختام جولته الأوروبية التي زار خلالها الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج، وقوبل خلالها بمظاهرات حاشدة ضده وضد النظام الإيراني.





ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان.

وكانت الجالية الإيرانية في النرويج نظمت، الخميس، مظاهرة بوسط العاصمة أوسلو ضد زيارة ظريف للبلاد.

وفي العاصمتين الفنلندية هلسنكي والسويدية ستوكهولم تظاهر آلاف الإيرانيين، الأربعاء، ضد زيارة ظريف، وهتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني.

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وندد المتظاهرون بما وصفوه بسياسة "المسايرة" التي تنتهجها السويد مع النظام الإيراني الذي يقتل المتظاهرين ويضطهد النساء والأقليات والنشطاء.





وذكرت الإذاعة السويدية أن "زيارة ظريف تأتي بهدف تعزيز العلاقات مع أوروبا، في ظل ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط على إيران، ما أرهق اقتصادها بشكل حاد".

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا أكد فيه أن "ظريف هدد المتظاهرين الإيرانيين في ستوكهولم بالقتل، متفاخراً بأن عناصر وعملاء النظام لن يسمحوا لهم بالعيش لمدة دقيقة واحدة".





وأشار المجلس، في بيانه، إلى التصريحات التي أدلى بها ظريف في قناة "برس تي في"، المملوكة للحكومة الإيرانية، في 21 أغسطس/آب الجاري، التي هاجم فيها المحتجين الإيرانيين المطالبين بطرده من السويد.





وقال وزير الخارجية الإيراني: "اطلبوا من أي فرد من الأفراد الذين يقفون في الخارج حضور أي اجتماع للإيرانيين، ومن ثم معرفة ما إذا كانوا سينجون أم لا".

واتهم مجلس المقاومة الإيرانية ظريف بإعدام "120 ألف معارض إيراني لأسباب سياسية خلال العقود الأربعة الماضية".