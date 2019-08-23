واشنطن تدعو أوتاوا لإعادة الإرهابيين الكنديين المعتقلين بسوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أوتاوا إلى إعادة الإرهابيين الكنديين المعتقلين في سوريا.

وأعلن بومبيو، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" العامة الأمريكية، خلال زيارة لأوتاوا: "كنا في غاية الوضوح مع الحكومة الكندية. نود أن يستعيدوا رعاياهم".

وأضاف: "نريد أن يستعيد كل بلد رعاياه المسجونين حاليا في سوريا بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ومن الضروري قيام الدول بذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد يومين على إعلان وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل أن حكومته لا تنوي مساعدة جاك ليتس المسجون في سوريا بعد الانضمام إلى تنظيم داعش، للعودة إلى كندا ليحاكم فيها.

وهذا البريطاني الكندي البالغ من العمر 24 عاما والملقب بـ"الإرهابي جاك" مسجون حاليا لدى القوات الكردية.







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وأسقطت لندن عنه مؤخرا الجنسية البريطانية وبات مصيره حاليا بأيدي الحكومة الكندية.

وقال الوزير الكندي: "ليس لدينا أي واجب لتسهيل عودته (...) ولا ننوي بتاتا تسهيل عودته".

وبحسب منظمة "أسر ضد التطرف العنيف" غير الحكومية، تعتقل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن 25 كنديا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

يأتي هذا فيما يخضع نحو 12 ألف أجنبي بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا لحراسة مشددة.

وانتقد أكراد واشنطن مرارا تردد الدول الأوروبية في استعادة رعاياها.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن الإرهابيين الأوروبيين في بلدانهم الأصلية.

وقال: "إذا رفضت أوروبا استعادتهم لن يكون أمامي من خيار سوى الإفراج عنهم في البلاد التي ينتمون إليها أي فرنسا وألمانيا ودول أخرى".