“الدفاع البريطانية” تعتذر عن عبارة “ربات المنزل” لوصف “جنود الحياكة”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اعتذرت وزارة الدفاع البريطانية، عما صدر من إساءة من قبل عناصر الجيش تجاه زملائهم في قسم الحياكة بالوزارة، بعد أن أطلقوا عليهم اسم “ربات المنزل”، عقب مشاهدتهم وهم يحملون الأدوات التي تستخدمها ربات المنازل بالعادة للحياكة، وفق صحيفة “التايمز” البريطانية.

واعتبر مدير شؤون المساواة بين الجنسين في منظمة غير حكومية جاكي هانت، أن استخدام عناصر الجيش لهذه العبارة يأتي بطريقة استهزائية لعمل المرأة.

وقال: ما تقوم به النساء في منازلهن ليس عيبًا، وهذه المقارنة لم تكن في مكانها، وأتت للاستخفاف بعملهن. واصفًا ماحدث من العناصر بالتمييز على أساس الجنس.

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وشدد على ضرورة تشجيع السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن مؤسسات القوات المسلحة بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقضاء على التمييز الجنسي.

وأثنى العضو في المنظمة جو ليفينسون على اعتذار وزارة الدفاع، وإقرارها بأن هذه اللغة في التعاطي غير مقبولة.

ولفت وفق صحيفة “إندبندنت” إلى أن المرأة في مختلف أنحاء العالم ما زالت تواجه فجوات هائلة ومستمرة بين الجنسين في مكان العمل، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع وإطلاق العنان للقدرات الاقتصادية للمرأة.

وأملت في أن تكثّف الوزارة جهودها لضمان الترحيب بأي شخص مؤهّل للقيام بأي عمل بغض النظر عن جنسه.

وأشارت نائب وزير دفاع الظل في حزب العمال نيا غريفيث إلى أن عناصر القوات المسلحة البريطانية تنجز كل الأعمال الموكلة إليها.