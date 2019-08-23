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الفايز: الإمارات على الدوام سند حقيقي للأردن

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة عميقة واستراتيجية على مختلف المستويات، كونها دوما سندا حقيقيا لبلادنا.

جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، السفير الإماراتي لدى الأردن أحمد علي محمد البلوشي، وفق بيان لمجلس الأعيان.

وقال الفايز إن "العلاقات تقوم على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل، وهناك تعاون وتنسيق متواصل دائم بينهما خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وقضايا أمتنا العربية العادلة".

وثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني الدعم الإماراتي المتواصل لبلاده، بهدف تمكينه من تجاوز الصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أن "الإمارات كانت دوما سندا حقيقيا للأردن".

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وتابع: "الأردن يشكل عمقا استراتيجيا لدول الخليج العربي، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز مفهوم الأمن المشترك، والشراكات السياسية والاقتصادية القائمة بين الأردن ودول الخليج العربي بمختلف المجالات".

بدوره، أشاد السفير الإماراتي بالمستوى الرفيع للعلاقات الثنائية مع الأردن، ووصفها بـ"التاريخية" التي تقوم على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل.

زبيَّن أن الزيارات المتبادلة لقادة البلدين والتنسيق المشترك بينهما يعد شاهدا قويا وصادقا على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات.

وأكد البلوشي أن دولة الإمارات العربية المتحدة معنية باستمرار بتطوير وتعزيز علاقاتها الأخوية مع الأردن والبناء عليها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرلمانية.