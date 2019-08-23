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المسلمون يشكرون الجيش السعودي.. هشتاج يتصدر الترند في المملكة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعة خاصة:

تصدر هشتاج بعنوان #المسلمون_يشكرون_الجيش_السعودي، الترند السعودي على موقع تويتر.

وتحت الهشتاج المذكور، كتب المئات من المدونين الخليجيين العرب آلاف التغريدات التي عبرت عن امتنانهم للجيش السعودي ولما يقدمه، سواء على مستوى خدمة الحجيج، أو على مستوى حمايته للمنطقة من أطماع إيران.

وكتب مغرد يدعى "وائل السليمان": كلمة حق تقال.. والله لو لا السعودية بحكامها وسياستها وجيشها ووقوفها بوجه الفرس واذناب الخميني لاحتلت ايران الخليج بأكمله مع اليمن وكثيرا من دول العرب المستعربة كما فعلت في سوريا والعراق.

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وكتب مغرد آخر، يدعى "خالد السلمي": شكرا لجنود الجيش السعودي الذين ضحوا بأرواحهم من ـجل ـمننا وراحتنا.

وأضاف: شكرا لهم لصمودهم بوجه الأعداء مليشيات إيران الإرهابية التي تحاول التفرقة بين الأشقاء العرب.

وتابع: لن نقول لهم إلا خسئتم نحن اخوان وما يفرقنا شيء بأذن الله ثم اننا قد عرفناكم على حقيقتكم.

وتداول الناشطون والمغردون صورا ومقاطع فيديو تظهر بطولات الجيش السعودي في الحرب على مليشيا الحوثي ودوره في خدمة وتأمين المقدسات.