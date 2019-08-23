شكرا لقرائتكم خبر عن 2726 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي (2726) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء. ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي (2726) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء. وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة «شهود لحقوق الإنسان»، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم (الجمعة)، أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفلاً دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.



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