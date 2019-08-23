حصيلة تفتيش "العمل" ليل الخميس ونهار الجمعة: افقالان و 51 ضبطاً و 16 انذاراً

لفت المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ إلى أنه "استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات وشمل التفتيش 9 مناطق ليل الخميس 22 آب 2019 ونهار الجمعة 23 آب 2019، هي ​بشامون​، ​الجاموس​، ​بحمدون​، ​الحمرا​، ​جونية​، ​جل الديب​، ​مدينة النبطية​، خط مكسة و​قب الياس​. زار المفتشون 40 مؤسسة ومحلاً والنتيجة اقفالين، 51 ضبطاً و16 انذاراً".

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