نجم: لبنان لا يبنى الا بالتفاهم مع كل الكتل وتحديدا القوات

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم في حديث اذاعي أن "لبنان لا يبنى الا بالتفاهم مع كل الكتل وتحديدا القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و​التيار الوطني الحر​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​"، معتبرا ان "النفس الذي يعمل به رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو كتاب مفتوح، لا يقول شيئا ويفعل شيئا آخر".

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