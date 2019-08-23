مكية: لاعتماد كلمة السيدة او السيد في جميع المراسلات الادارية

أصدر الامين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ مذكرة ادارية، طلب فيها عدم إستعمال الألقاب في التخاطب واعتماد كلمة "السيدة" او "السيد" في جميع المراسلات الإدارية وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء بجلسته امس الذي اكد على قرار المجلس رقم 36 تاريخ 16/10/1997.



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