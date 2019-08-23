الجميل: سنبقى نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

نشر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة للرئيس الراحل ​بشير الجميل​ في الذكرى الـ 37 لانتخابه رئيسا للجمهورية في 23 آب 1982، وعلق عليها مؤكدا أننا "سنبقى نقول الحقيقة مهما كانت صعبة".



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