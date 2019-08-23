لفتت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الرحمة لشهداء ​تفجير​ ​مسجدي السلام والتقوى​ في ​طرابلس​ قبل ست سنوات، والعقاب ليد الاجرام التي امتدت على المصلين الابرياء إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى: العقاب والعدالة سيتحققان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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