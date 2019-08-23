ظريف: من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

وصف وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجيدة والبناءة، مشيراً إلى "إنني بحثت مع الرئيس الفرنسي تطبيق ​الاتفاق النووي​ والخطوات التي ينبغي بذلها، ونحن مع استمرار المباحثات لأجل تطبيق الاتفاق النووي".

وأوضح ظريف أنه "بحث مع الرئيس الفرنسي حرية طرق الملاحة الدولية، مؤكدا "ضرورة أن تكون الملاحة آمنة للجميع"، مشيراً إلى أن "طهران هي الضامن الأقوى للملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع، لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأعلن ماكرون أن اللقاء المقرر مع ظريف، سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أُضعف بانسحاب الولايات المتحدة.