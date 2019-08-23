أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى أنه تم توقيف الصراف ف.خ في مطار ارجان غير الشرعي في ​قبرص التركية​ بجرم تبييض الأموال في كازينوهات قبرص التركية، لافتة الى أنه تم تحويله الى السلطات في ​اسطنبول​ من أجل التحقيق معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف صراف لبناني في قبرص بجرم تبييض الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.