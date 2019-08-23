الرئيس عون أكد على ضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وفودا شعبية على "ضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل التي لا يجوز ان تتأثر سلبا باي اختلاف في وجهات النظر السياسية، لافتا الى ضرورة تعميم ثقافة حق الاختلاف في الرأي الذي هو في صلب النظام الديموقراطي".

واستقبل الرئيس عون وفدا من حزب الكتائب ال​لبنان​ية برئاسة رئيس اقليم الشوف الكتائبي عبدو كرم الذي نقل اليه تحيات رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​، مرحبا بالرئيس عون في ​بيت الدين​

واعتبر الرئيس عون ان "اهم ما في انتقالي الى المقر ​الصيفي​ للرئاسة هو نشر الطمأنينة بين الجميع، لأن هناك دائما من يتردد في العودة. وحتى بالنسبة الى من هم مجبرون على البقاء في ​بيروت​ من اجل العمل، بامكانهم على الاقل تمضية نهاية الاسبوع هنا"، مضيفا:"أدرك ان هناك حاجات مختلفة للمنطقة، ومنها مثلاً ​مستشفى​ ​دير القمر​، وهذا ما سنكرس جهدنا لتأمين التمويل اللازم له، اضافة الى مشروع اعادة تأهيل الطرقات التي تصل البلدات بعضها ببعض، والذي تم تأمين قسم كبير من كلفته، وسيتم البدء به قريبا".

واشار عون الى "ضرورة اتخاذ جملة خطوات من بينها تحسين الطرقات، لتسهيل الانتقال بين القرى واماكن العمل في الساحل وبيروت، ومن ثم تشجيع ​السياحة​ الى مناطق الشوف، مشيرا ايضا الى ان وضع برنامج لانهاء ملف المهجرين ودفع الحقوق لاصحابها من شأنه المساهمة في تحقيق هذا الهدف".

واستقبل الرئيس عون في حضور النائب ​سيزار ابي خليل​، وفدا من بلدة ​عين دارة​ برئاسة رئيس ​البلدية​ العميد المتقاعد مارون بدر. كما التقى الرئيس عون وفد "لقاء أبناء الجبل" برئاسة الرئيس الأسبق للاركان في ​الجيش​ ​اللواء​ المتقاعد شوقي المصري.

ودعا الرئيس عون الى العمل على نشر الثقافة بين المواطنين حول معنى النظام الديموقراطي في لبنان الذي يضمن حق الاختلاف وليس الخلاف للجميع، مؤكدا انه " ليس كل خلاف سياسي يجب ان يجرنا الى مشكلة".