زيدان عن إمكانية ضم نيمار: كل شيء وارد في الميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن جاهزية فريقه لملاقاة نظيره بلد الوليد، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة ماركا "أولًا وقبل أي شيء نحن متحمسون وسُعداء بالعودة إلى ملعبنا، لا توجد مواجهات خادعة لأننا نعرف خصومنا جيدًا".

وأضاف "بلد الوليد بدأ الموسم بشكل جيد وهو فريق شجاع، يجب علينا أن نواصل التطور والتحسن".

وحول موقف نافاس، علق "لا أرى الفريق بدونه، إنه لاعب مهم دائمًا، لا أفكر في احتمالية رحيله، وهو لم يخبرني برغبته في المغادرة. إنه هنا ويريد اللعب وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "لدينا العديد من المباريات، لا أفكر في بديل نافاس لأنه سيكون هنا، رسالتي هي أنني أريد بقاء الحارس الكوستاريكي معنا".

وعن التعاقد مع نيمار، أجاب "نفكر فقط في مباراة الغد، أتحدث عن لاعبي فريقي فقط، وحتى نهاية السوق يمكن أن يحدث كل شيء، لست منشغلًا بأي شيء آخر سوى لقاء بلد الوليد".

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ونوه "غاريث بيل لعب مباراة جيدة ضد سيلتا فيغو وقدم الإضافة المطلوبة في الدفاع والهجوم، بيل سيظل معنا وهو يريد البقاء".

وأردف "خاميس؟ غدًا سوف نرى ما إذا سيلعب أساسيًا أم لا، هو لاعب جيد، سأعتمد عليه مثل الباقين، سنرى كيف سنعتمد عليه لأننا لدينا الكثير من المباريات".

وعن بند الخوف في إعارات اللاعبين، أوضح "نحن لا نتحكم في ذلك، ما يهم هو ما يحدث بين الأندية، وذلك البند تم تغييره ويجب علينا تقبل الأمر، ولا شيء آخر".

وحول غياب مودريتش، أوضح "هو لم يقصد الأذى للخصم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، ونحن نعرف ذلك، ومع القاعدة الجديدة قد يتم طردك دون أي نية".

وواصل "إعارة كوبو؟ نريد كل الخير للاعب، قررنا ذلك لمصلحته، أتمنى أن يلعب كثيرًا مع مايوركا".

وأتم "نطالب جماهيرنا بأن يظلوا كما هم وأن نمنحهم السعادة في كل مباراة، نريد أن يستمتعوا بفريقهم".