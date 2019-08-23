غداً.. كتيبة الصقور تختتم مبارياتها التجريبية في معسكر بيروت

2019-08-23 | 14:25
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يخوض فريق القوة الجوية، غداً السبت، اخر مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت، تحضيراً لموسمه المقبل 2019/ 2020.
واضاف أن "القوة الجوية خاض مباراتين في معسكره الحالي ببيروت، حيث تغلب على فريق طرابلس اللبناني بثلاثة أهداف لهدف يوم الثلاثاء الماضي، فيما تعادل مع النجمة بهدف لمثله".
وبين محمد، أن "وفد الفريق سيعود إلى كربلاء يوم الاثنين المقبل، من اجل التحضير لمباراة السالمية الكويتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي الخميس المقبل بتمام الساعة السابعة مساء".
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