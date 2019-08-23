2019-08-23 | 14:12
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اعن مدير دائرة الرتاخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل القصاب، استقالته من منصبه لظروف وصفها بانها "خاصة".
واوضح القصاب أن "المستشار القانوني ومحامي الاتحاد، نزار احمد، سيتولى بشكل مؤقت ادارة التراخيص بدلاً عني كونه هو مساعد مدير دائرة التراخيص لحين ما يقوم الاتحاد بتسمية مدير للتراخيص جديد".
واضاف القصاب "اشعرت الاتحاد الاسيوي ايضاً بخبر استقالتي، وان شاء ساعود الى العاصمة بغداد لاقدم الاستقالة رسمياً على الورق من منصب مدير التراخيص والاستمرار في عملي بقسم العلاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مدير تراخيص اتحاد الكرة يقدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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