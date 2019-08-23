بالوثيقة.. الحائري 'يحرم' ابقاء اي قوة عسكرية امريكية في العراق

وقال الحائري ضمن الفتوى مانصه "اقولها كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية عن حرمة ابقاء اي قوة عسكرية امريكية وماشابهها وتحت اي عنوان كان من تدريب ومشورة عسكريين او ذريعة مكافحة الارهاب الذي هم اهله وحاضنته"، مؤكدا أن الخيار هو "المقاومة".

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وتنشر الخليج 365 ادناه نسخة من الفتوى التي صدرت عن المرجع الحائري :