عزل موظفين بوزارة الاعمار وإحالتهم للقضاء لتورطهم بعمليات تزوير

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أيمن نعمان عيادة، الجمعة، عن عزل عدد من موظفي الوزارة وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "عزل عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة". وأضاف المكتب، أن "اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراضي تابعة لبلديات محافظة ديالى .

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