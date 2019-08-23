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هيئة الحج تحدد موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة عام 2021

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حددت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد استلام طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة الحج حصرا من عام 2021 الى عام 2020 .
وذكر رئيس الهيئة خالد العطية، في تصريح له اليوم انه" نظرا للزيادة التي حصل عليها العراق هذا العام وتم بموجبها تقديم سفر عدد من الفائزين بقرعة الحج الالكترونية حصرا، مما ادى الى حدوث شواغر في مقاعد حج العام المقبل 2020، لذا تقرر تقديم سفر عدد من الفائزين بقرعة الحج لعام 2021".

واضاف ان" مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ستبدأ باستلام طلبات تقديم المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعام 2021 من الراغبين بتقديم سفرهم الى عام 2020، اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/9/2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/10/2019".

واكد الشيخ العطية ان" الهيئة تسعى جاهدة الى الحصول على زيادة في مقاعد الحجاج لموسم الحج المقبل، حيث سيكون مطلبنا هذا من ضمن اولوياتنا في الاجتماع الوزاري المقبل مع وزارة الحج في المملكة العربية ، وخاصة فيما يتعلق باحتساب الزيادة السكانية الصحيحة للعراقيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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