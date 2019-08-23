هيئة الحج تحدد موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة عام 2021

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد استلام طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة الحج حصرا من عام 2021 الى عام 2020 .
واضاف ان" مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ستبدأ باستلام طلبات تقديم المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعام 2021 من الراغبين بتقديم سفرهم الى عام 2020، اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/9/2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/10/2019".
واكد الشيخ العطية ان" الهيئة تسعى جاهدة الى الحصول على زيادة في مقاعد الحجاج لموسم الحج المقبل، حيث سيكون مطلبنا هذا من ضمن اولوياتنا في الاجتماع الوزاري المقبل مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق باحتساب الزيادة السكانية الصحيحة للعراقيين".
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