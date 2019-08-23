التحالف الدولي يصف راوه بالمنطقة الآمنة الاولى في الانبار

اعتبر التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الجمعة، قضاء راوه في محافظة الانبار بأنه المنطقة الاولى في استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة.

وقال قائممقام القضاء حسين علي العكيدي في حديث لـ الخليج 365 إن "قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة الاسد الجوية بناحية البغدادي غربي الانبار، صنفت في نشراتها الامنية حول الوضع في مدن المحافظة بان قضاء راوه غربي الانبار، يعد المنطقة الامنة الاولى بين مدن المحافظة كونها لم تشهد اي عملية خرق امني منذ تحريرها من مجرمي داعش".



وأضاف العكيدي أن "حال دخولك في احياء هذه المدينة تشعر بالراحة والأطمئنان والحياة الطبيعية دون عناء حيث قامت الكوادر الخدمية بإعادة كافة مشاريع المياه الصالحة للشرب الى الاحياء السكنية، فضلا عن اعادة التيار الكهربائي ناهيك من قيام فرق معالجة المتفجرات بعمليات ابطال مفعول الاجسام المفخخة"، مبينا أن "القضاء يشهد اقامة العديد من المشاريع الخدمية بدعم من الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية".



وتمكنت القوات الامنية المشتركة مسنودة بطيران القوات العراقية والتحالف الدولي من تحرير قضاء راوه في محافظة الانبار في تشرين الثاني من العام 2017.