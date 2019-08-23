مجلس الامن الوطني يؤكد على تطبيق قرار الغاء موافقات الطيران بأجواء العراق

أكد مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، على تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، اضافة الى إتخاذ الخطوات الكفيلة بنقل الاسلحة والاعتدة الى اماكن خزن مؤمّنة خارج المدن.
وشدد المجلس، بحسب البيان على، أن "جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الارهاب وتحرير الاراضي والمدن العراقية من الارهاب، وان الحكومة مسؤولة عن حمايتها".
وأكد، "على ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الامني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله اصوليا، فضلا وإتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الاسلحة والاعتدة الى اماكن خزن مؤمّنة خارج المدن".
ووافق المجلس، "على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية"، مقِرا "السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية".
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، القائد العام للقوات المسلحة وجه، في (15 آب 2019)، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.
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