فهد الياسين الموالي لقطر يترأس مخابرات الصومال.. والمدير السابق: يوم أسود

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين مراسل قناة الجزيرة السابق فهد الياسين مديراً لجهاز المخابرات خلفاً لحسين عثمان، في إجراء يؤكد مخاوف سياسيين وقادة بالجيش من مخاطر تصاعد نفوذ الدوحة في البلد الذي يعاني ويلات الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مجلس الوزراء في مقديشو أن الخطوة تأتي ضمن تنقلات وإقالات واسعة شملت جنرالات الجيش والشرطة والمخابرات ومصلحة السجون.

وأضافت أنه تم تعيين الجنرال أودا يوسف راغي قائدا للجيش خلفا للواء طاهر آدم علمي، وعبدي حسن حجار قائدا للشرطة خلفا للجنرال بشير عبدي، ووافق المجلس أيضا على تعيين الجنرال مهد عبدالرحمن قائدا لقوات مصلحة السجون ليحل محل سلفه الجنرال بشير غوبي.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الخطوة تأتي بعد 4 أيام على زيارة رئيس الوزراء القطري للصومال ولقائه نظيره علي حسن خيري.

وعد مراقبون الخطوة تغلغلا جديدا للمخابرات القطرية في الصومال، مشيرين إلى أن تولي مراسل قناة الجزيرة السابق لهذا المنصب الحساس يعني أن جميع أسرار الدولة ستكون بيد الدوحة التي تتحكم بالبلاد ومصير الملايين من أبنائها.

وقال مدير جهاز المخابرات الصومالي السابق حسين عثمان في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" الجمعة: "اليوم هو يوم أسود في تاريخ جهاز الأمن الصومالي، لأنه ستترأسه ولأول مرة شخصية اسمها فهد الياسين عميل قطر الذي هو عضو في حركة الشباب".

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وأضاف أنه من المؤسف أن يضيع قادة الدولة جهاز المخابرات ويسيئوا لسمعته بمثل هذه الخطوة.

وأردف: "لكني مؤمن بأن العدالة ستأخذ مجراها قريبا وأن الشكوى التي رفعتها ضد الياسين أثناء عملي في الجهاز ستجد من يحقق فيها في يوم من الأيام".

وتعرف الصحافة المحلية الياسين بأنه "عميل قطر" الذي لم يخفِ الأمر منذ عمله في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو.

وفي عام 2017 تسلم الياسين منصب رئيس ديوان الرئاسة في مقديشو، بعد توليه إدارة حملة فرماجو خلال انتخابات الرئاسة في تلك السنة وتوفير الدعم المالي القطري لها، بحسب وسائل إعلام صومالية.

وذكر مراقبون أنه منذ تعيين الياسين نائبا لرئيس الاستخبارات تعالت أصوات قادة في الجيش للتحذير من مخطط قطري للهيمنة على مفاصل البلاد واتخاذها منصة للعمليات الإرهابية في القرن الأفريقي للتأثير على المنطقة الاستراتيجية.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية متعددة، يعد الياسين ممثلا لقطر في الساحة السياسية الصومالية ويعمل كحلقة وصل لنقل الدعم المالي القادم من الدوحة.

ومنذ تعيينه مديرا عاما للقصر الرئاسي مطلع 2017، ظل الياسين يتردد على قطر، الأمر الذي حدا بالصحافة الصومالية إلى انتقاده بشدة، واتهامه صراحة بالعمالة لصالح الدوحة.