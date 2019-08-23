الارشيف / اخبار العالم

مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة

0 نشر
mustafa aljarhi 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تل أبيب – وكالات – الخليج 365

لقيت شابة إسرائلية مصرعها، فيما أصيب والدها وشقيقها بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، قرب عين بوبين، بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شخصا ألقى عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستحمون في العين، ثم فر من المكان بسيارة بيضاء.

Advertisements

وفي منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكب الحادث.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

يأتي الحادث بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت، ليل الخميس/الجمعة، فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وهاجمها بقنابل يدوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا