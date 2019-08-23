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الخيلج: مخططات طهران في ضرب الجيش العراقي تمضي بوتيرة متسارعة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب بغداد طهران - الخليج 365

تساءلت صحيفة إماراتية، لماذا يهاجم الجيش العراقي؟ ولماذا يصفه قادة موالون لإيران بأنه مرتزق؟ حسبما صرّح به القيادي في حركة النجباء، المنضوية تحت لواء قوات "الحشد الشعبي" يوسف الناصري، الذي طالب علناً بحل الجيش، واستبداله بقوات "الحشد الشعبي"، وجعلها الجيش الأول للعراق وليس رديفاً، وتوكل له مهمة حماية أمن ومستقبل البلاد استراتيجياً.



وقالت صحيفة"الخليج" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "إنه لم تكن مواقف الناصري سوى حلقة ضمن سلسلة طويلة تستهدف الجيش العراقي، والسعي إلى تذويبه، مع إبراز قوات «الحشد الشعبي»، وهي تتماهى مع مخططات إيران؛ الهادفة إلى إعادة رسم العراق على النمط الإيراني؛ بحيث يتحول «الحشد» إلى ما يشبه الحرس الثوري، وهو ما بدا يتجلى مؤخراً في تزايد النفوذ الذي تتمتع به هذه القوات، في مقابل تردي أوضاع الجيش الرسمي، الذي كان يعد ثاني قوة ضاربة في الوطن العربي بعد الجيش المصري، قبل حرب الخليج عام 1990، واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الأحداث.

وأشارت إلى أن مخططات طهران في ضرب الجيش العراقي تمضي بوتيرة متسارعة، مقابل إفساح المجال لتحل محله قوات «الحشد الشعبي»، التي تم إنشاؤها لهدف محدد أثناء الحرب ضد تنظيم «داعش»؛ لكنها تغولت في الحياة العسكرية العراقية، حتى أن البعض يتوقع أن تتحول إلى القوة الأولى، وهو ما بدا ظاهراً من خلال الهجوم الذي تعرض له الجيش مؤخراً من قبل شخصيات مقربة من هيئة «الحشد الشعبي».

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ولفتت الصحيفة إلى أنه من الواضح أن هناك رغبة في إنهاء دور ومهام الجيش العراقي الوطني، ومنحها لقوات «الحشد»، مع أنه كان هناك قرار بدمج الأخيرة ضمن كيان القوات المسلحة العراقية، لكن هذه الأخيرة أبقت نفسها بعيدة عن هذا الدمج، والدليل على ذلك أن سطوتها في تزايد، ولم تجدِ نفعاً تحركات المسؤولين العراقيين في محاولة لمنع التهام «الحشد» للجيش الوطني، الذي يأتي لمصلحة قوة طائفية ترغب في صنع نموذج إيراني في العراق، تكون فيه «قوات الحشد» القوة العسكرية الأولى في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تظاهرات خرجت في مدن عراقية تستنكر محاولة تذويب الجيش الوطني ضمن قوات «الحشد الشعبي» وليس العكس، كما كان مقرراً في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلا أن خطة تركيع الجيش العراقي لا تزال قائمة على قدم وساق، وما لم يتم ردع هذه الخطط، فإن العراق سيجد نفسه وقد صارت قواته المسلحة نسخة من الحرس الثوري في إيران، وبالتالي يتم القضاء على الجيش الذي تم بناؤه بدماء وأموال الشعب العراقي طوال عقود.

واختتمت بالقول إن التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قيادي في إحدى الفصائل المسلحة، يعد تجاوزاً على مؤسسة دستورية ووطنية تمثل العراق وسيادته، وهو ما لا يريد قادة في «الحشد الشعبي» التسليم به، الذين يرون أن الجيش الوطني انتهت وظيفته، وقد حان الوقت لإنشاء قوة بديلة له، لكن البديل بالطبع لا يريدونه إلا نسخة من الحرس الثوري الإيراني.