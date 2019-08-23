ارتفاع سعر لحم الغنم في إيران  بنسبة 105%

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الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أظهرت دراسة أجرتها إحصاءات وزارة الصناعة أن سعر الخروف (المختلط) ارتفع بنسبة 104.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليصل إلى 967 ألف و524 ريال وكل كيلو من لحم البقر بنسبة 113 بالمائة ليصل إلى 872 ألف و629 ريال.

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بلغ متوسط سعر لحوم الدواجن الطازجة في يوليو من هذا العام ما معدله 127 ألف و382 ريال، وهو أغلى من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 65.9بالمائة.

أيضا، كان سعر كيلوغرام واحد من أرز هاشمي الدرجة الأولى في شهر يوليو هو 232 ألف و664 ريال، وكان كل كيلوغرام من أرز طارم ممتاز 237 ألف و 826 ريال، حيث ارتفع سعر أرز هاشمي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بنسبة 74٪ ورز طارم بنسبة 74.8 ٪.

بلغ سعر كيلوغرام واحد من الأرز البسمتي الباكستاني في يوليو من العام الحالي 109 آلاف و26 ريال والأرز التايلندي 74 ألف و 795 ريال ، بزيادة قدرها 21.9 ٪ و 53.5 ٪ على التوالي في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان متوسط سعر كيلوغرام واحد من السكر الأبيض في شهر يوليو هو 51 ألف و 956 ريال ، وكان سعر عبوة سكر 900 غرام 56 ألف و930 ريال ، بزيادة 64.8 في المائة و 63.9 في المائة على التوالي بالمقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.