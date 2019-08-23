شكرا لقرائتكم أردوغان لبوتين: ما يحصل في إدلب يهدد أمن تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هجمات إدلب تقوض عملية التوصل لتسوية في سوريا، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي.

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت قوات النظام السوري سيطرتها على بلدة كفرزيتا وتلال شرق نقطة المراقبة التركية في قرية مورك بريف حماة، والمعروفة بالنقطة الثامنة.

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وتمكنت قوات النظام السوري من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازها تقدما ميدانيا في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد تلك النقطة الأكبر، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعا بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.

وبين أبرز البلدات التي سيطرت عليها قوات النظام الجمعة في ريف حماة الشمالي، اللطامنة وكفرزيتا اللتان كانتا تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.