شكرا لقرائتكم الجزائر.. مقتل 5 أشخاص في تدافع خلال حفل لنجم الراب سولكينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الجزائر لقي 5 أشخاص حتفهم وجرح العشرات في تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي قبيل حفلة لمغني الراب سولكينغ دراجي عبد الرؤوف في العاصمة الجزائرية ليل الخميس. هذا وامرت النيابة العامة بفتح تحقيق ابتدائي في ملابسات الحادث،

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