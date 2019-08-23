بوتين يأمر الجيش الروسي بالاستعداد للرد على التجربة الصاروخية الأمريكية

الموجز
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات للجيش بالاستعداد للرد على التجربة الصاروخية الأمريكية، مؤكداً أن موسكو لا تريد الانجرار إلى سباق تسلح جديد بحسب جريدة البيان .
وأضافت الجريدة الإماراتية تصريح بوتين بأن حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ جديدة في آسيا والمحيط الهادئ يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا، مشيراً إلى أن التجربة الصاروخية الأمريكية أظهرت أن الولايات المتحدة تريد نشر صواريخ محظورة في أجزاء مختلفة حول العالم.
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