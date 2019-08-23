جاويش اوغلو بعد لقاء باسيل: استقرار لبنان مهم بالنسبة لنا وللمنطقة

اشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ان "​تركيا​ تنظر الى ​لبنان​ كدولة مجاورة وشقيقة واستقرار ونمو هذا البلد مهم جدا بالنسبة لنا وللمنطقة"، لافتا الى اننا "تطرقنا الى العلاقات الثنائية والعلاقات في المنطقة ونحن سنستمر بدعم لبنان وقد تحدثنا مع باسيل في كيفية دعم ​الاقتصاد اللبناني​"، مشددا على ان "الشركات التركية تريد الاستثمار في مجال ​الطاقة​ ونشكر تعاون ​الدولة اللبنانية​".

ولفت اوغلو الى ان "تركيا تنتظر موافقة لبنان على اتفاقية التجارة الحرة من اجل تكامل التعاون التجاري في المنطقة بين الجميع"، مشيرا الى ان "عددا كبيرا من اللبنانيين يزورون تركيا بفضل الغاء تأشيرات الدخول بين البلدين".

وأكد أن "تركيا تريد حلا سياسيا للازمة السورية ونحن نريد ان ينضم لبنان الى محادثات ​استانا​ وسوف نتبادل الخبرات مع الدولة اللبنانية لاعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم"، مشددا على ان "الدولة التركية تتفهم معاناة لبنان من ازمة النازحين"، مضيفا:" هناك خوق لدى النازح السوري من العودة الى بلاده ويجب تبديد هذا الخوف".