باسيل بعد لقائه اوغلو: لفصل المسار السياسي عن عودة النازحين واعمار سوريا

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في ​وزارة الخارجية​، الى اننا نتطلع الى مزيد من التنسيق السياسي، ونحن نشكر ​تركيا​ على المشاركة في قوات اليونيفيل، و​لبنان​ وتركيا يعيشون تحديات مشتركة وعلى راسها الازمة السورية، لا سيما على الصعيد الامني وتسلل ​الارهاب​، وقد ساهمنا نحن الاثنين في التعامل مع الارهاب، كما ازمة ​النزوح​ السوري، ولبنان يستقبل العدد الاكبر في ​العالم​ نظرا لمساحته وعدد سكانه، وهذا واجبنا وقمنا به، ونحن نعتبر ان الحاجة تتلاشى ونرى ان هناك حاجة لعودة النازح السوري الى بلده عودة آمنة، وعلينا تنسيق العودة مع ​الاردن​ وتركيا.

واكد ان هناك نظرة مختلفة للنزوح بين لبنان وتركيا، ولذلك نحن نتعاون وننسق وكل بلد يرى الطريق المناسبة لاعادة ​النازحين​ لوطنهم. واكد ان لبنان مع الحل السياسي ومع حق الشعب ب​تقرير​ مصيره ونحن مع مؤتمر ​استانا​ و​مؤتمر جنيف​، ونحن ندعو للتفريق بين الحل السياسي من جهة وضرورة سير بالعمل على اعادة النازحين واعادة اعمار ​سوريا​.

وعلى صعيد ​القضية الفلسطينية​، اكد ان لبنان موقفه مبدئي لناحية رفض شراء الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ب​المال​، لان الحقوق لا تباع وكرامته تعلو على اي موقف، ونحن نحيي الموقف التركي المشرف في القضية الفلسطينية، ونحن نؤكد رفض لبنان بضم ​الجولان​ المحتل الى ​اسرائيل​ ونؤكد سورية جولان وهويته العربية.

ولفت باسيل الى انه بحث التبادل التجاري مع تركيا وعدد من القضايا المشتركة، كما ان تركيا وجهة سياحية اساسية للبنانيين، ونحن نتمنى ان تفتح تركيا ​السياحة​ الى لبنان، ونحن نشدد على موضوع المحافظة على التعددية في المشرق.