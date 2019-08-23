ارسلان التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة

إستقبل رئيس الحزب الديموقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال إرسلان​ في دارته في خلدة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ بحضور مدير مكتب ارسلان أكرم مشرفية. وبحثت خلال الإجتماع التطورات الراهنة محليا وإقليمياً.

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