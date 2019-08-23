جعجع في ذكرى انتخاب بشير الجميل رئيسا: بداية الحلم

نشر رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الـ 37 لانتخاب ​بشير الجميل​ رئيسا للجمهورية، صورة للبشير يوم انتخابه، كتب عليها "بداية الحلم، 23 آب 1982… بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية". وأرفق تصريحه بوسم "ما راحوا".

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