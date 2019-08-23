خليل: لا تأخير في اموال تعاونية موظفي الدولة

اشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ليس من تأخير في اموال ​تعاونية موظفي الدولة​، فقد اودعنا في حساب موظفي التعاونية قبل يومين اربعة وثلاثين مليارا وثمانماية مليون ليرة لبنانية، تليها الاثنين اربعون مليارا وستون مليارا قبل نهاية ايلول".

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