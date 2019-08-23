وزارة العمل: ابو سليمان صارم في عدم التهاون مع اي رشوة او شبهة فساد

اشارت ​وزارة العمل​ في بيان لها الى ان احدى الصحف نشرت مقالا تحت عنوان" رشاوى شهرية لموظفة في وزارة العمل - ​بعلبك​ ..."اصرفي النظر"!"، مؤكدة ان "توجيهات الوزير ​كميل ابو سليمان​ صارمة في عدم التهاون مع اي رشوة او شبهة فساد وهي تحقق فوراً بأي شكوى موثقة تصلها وقد احالت ملفات عدة الى ​التفتيش المركزي​، ولكن وزارة العمل لا تسير بالشائعات التي قد يكون وراءها احيانا من هم منزعجون او متضررون من حملات التفتيش".

ولفتت الوزراة الى ان "المقال تحدث عن "الشوائب والمحسوبيات" واكتفى بالعموميات من دون ان يعرض اي براهين حسية، لذا نتمنى على كاتب المقال او اي شخص ان يزودنا بما لديه من ادلة او وثائق مع الاشارة الى ان المقال قد خلا منها في حال كانت موجودة، اما ذكر المقال ان "الكثير من المحال التي أقفلت لم تدم فترة إقفالها أسبوعاً واحداً" فهذا امر طبيعي اذا تمت تسوية المخالفات، والهدف ليس الاقفال بعينه بل الالتزام بالقوانين واجراءات الوزارة".