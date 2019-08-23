يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل الموافق فيه 27-8-2019 بالسراي الكبير وعلى جدول الجلسة اربعة بنود ابرزها موضوع خارطة الطريق 2019-2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للحكومة الثلاثاء القادم ستبحث خارطة الطريق لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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