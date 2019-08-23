ابوالحسن نوه بقرار أمين عام مجلس الوزراء بخصوص عدم إستخدام الألقاب

نوه عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقرار الذي صدر عن أمين عام ​مجلس الوزراء​ بخصوص عدم إستخدام الألقاب عند مخاطبة الرسميين، وهذا ما كنا قد طالبنا به سابقا إحتراما للناس إنطلاقا من مفهومنا للمسؤولية، ويبقى ما يميز الإنسان هو عمله وليس لقبه، شكرا على هذا القرار.

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