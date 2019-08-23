امل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "تبدأ وزارات الخدمات بوضع خطة تنفيذية لترجمة الوعود التي اطلقتها ​الحكومة​ لإنماء المناطق البعيدة وخاصة الجنوبية الحدودية التي دفعت ضريبة الانتماء والصمود منذ ​الاستقلال​ حتى التحرير"، معتبرا ان "ما تحقق تم انتزاعه انتزاعا وعوض غياب هذه الوزارات وجود ​مجلس الجنوب​ الذي انجز في كل القطاعات الحياتية بأسرع وقت واقل كلفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نأمل ان تبدأ وزارات الخدمات بوضع خطة تنفيذية لترجمة الوعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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