الصفدي: طرابلس بانتظار جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة

اشار الوزير السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ست سنوات على ​تفجير​ المسجدين وما زالت ​طرابلس​ بانتظار جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته... ودائما الصبر والسلوان لعائلاتهم."

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