ابراهيم امين السيد: نحذر من الضخ الاعلامي والسياسي في ساحاتنا

حذر رئيس المجلس السياسي في ​حزب الله​ ​السيد ابراهيم امين السيد​ من "الضخ الاعلامي والسياسي في ساحاتنا في ​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​ و​اليمن​ فقد حركوا الاعلام من اجل سياسات معينة من خلال طرح مبررات اذا ما كان ذهابنا الى القتال مشروعاً وقانونياً".

وفي كلمة له خلال رعايته افتتاح المؤتمر الثاني عشر الذي نظمه تجمع المعلمين في لبنان في المدينة الكشفية في رياق ، تحت عنوان "​العمل التطوعي​ للمعلمين بين الاستقطاب والاستيعاب " رأى السيد ن "هناك من وصل من عوائل الشهداء الى اعلى درجة من المعرفة الذاتية وتمكنوا من خلال وعيهم وادراكهم رغم بساطتهم بمنع التأثير عليهم واثبتوا انهم متعلمين اكثر من العلماء".