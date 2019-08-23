حذر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله "من خطورة الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي تضع ​لبنان​ على حافة الانهيار والسقوط وتنال من مناعته في مواجهة المشاريع السياسية الساعية لإستباحته ورهنه سياسيا واقتصاديا". وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة دعا فضل الله "السلطة السياسية لتحكيم المعايير الوطنية ووقف العبث بمصير الوطن والخروج من الحسابات الفئوية الضيقة وصراعات السيطرة والنفوذ وتقاسم الحصص التي ارهقت الناس وعطلت مسيرة ​الدولة​ وشوهت صورة لبنان الخارجية"، مؤكدا ان "لا اصلاح حقيقي الا بمحاسبة وكشف الفاسدين والمتورطين من الطبقة السياسية التي تمعن في خطاب المراوغة والكذب حيث يكثر الحديث عن الاصلاح مع استمرار ​منظومة​ ​الفساد​ ومصادرة حقوق الناس والعبث بموارد الدولة مع غياب اجهزة الرقابة والمحاسبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي عبد اللطيف فضل الله: لمواجهة استباحة لبنان ورهنه سياسياً واقتصادياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.