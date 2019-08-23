اشار الوزير السابق ​سجعان قزي​ في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "صدر قرار عن ​مجلس الوزراء​ في 22 آب 2019 يقضي بإلغاء الألقاب في التخاطب في المراسلات الإدارية"، معتبرا انه " يجب إلغاء الشتائم في التخاطب لا الألقاب فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قزي: يجب إلغاء الشتائم في التخاطب لا الألقاب فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.