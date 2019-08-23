توتر وانقسامات مرتقبة خلال قمة مجموعة السبع

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بياريتس: يتوقع أن تكون أجواء قمة مجموعة السبع التي تبدأ أعمالها السبت في بياريتس بجنوب فرنسا، مشحونة مع قادة تختلف آراؤهم تمامًا حول الملفات الكبرى العالمية وقوات أمن في حالة تأهب قصوى لمواجهة "المعارضين" وخطر حصول تجاوزات.

وسيستخدم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده هذه السنة قمة مجموعة السبع، الدبلوماسية والليونة لاقناع نظرائه بالاتحاد بدءا بالعشاء لافتتاح القمة السبت وحتى المؤتمر الصحافي الختامي بعد ظهر الإثنين.

ومن إيران إلى ملف التجارة مرورًا ببريكست تتضاعف نقاط الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي بات يحضر لعملية إعادة انتخابه ورئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الاستفزازي وخمسة زعماء آخرين.

ومستبقا المخاطر بعد ما حدث خلال القمة السابقة في كندا -- رفض الرئيس الأميركي توقيع نتائجها بعد أن وافق عليه -- قلل ماكرون من شأن البيان الختامي.

وقال ماكرون أمام صحافيي الاليزيه "انتهينا من البيانات التي لا يقرأها أحد وتصدر في إطار اجراءات بيروقراطية لا تنتهي".

وبالتالي سنعود إلى "النقاشات غير الرسمية" خلال قمة مجموعة السبع التي أطلقها الفرنسي فاليري جيسكار ديستان في 1975 بعد اول صدمة نفطية.

"حماقة ماكرون"

بعد أربعين عاما تواجه الدول الصناعية الكبرى السبع تراجعا في التعددية وبروز قوى جديدة مثل الصين ونزعة قومية في قلب الديموقراطيات الغربية.

وماكرون المصمم على طرح نفسه كوسيط في المشهد العالمي المتقلب، لا يفقد الأمل من انتزاع بعض التنازلات من ترمب حول النووي الإيراني الملف الأول المتفجر الذي يهدد باشعال منطقة الشرق الأوسط.

وقال "ما آمله من الولايات المتحدة ومن النقاشات على مستوى مجموعة السبع هو توضيح الاستراتيجية" لدفع الإيرانيين إلى التحرك.

وسيلتقي ماكرون قبل ذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في "الاقتراحات" التي ستسمح بانقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني.

Advertisements

وتسعى باريس للحصول على تخفيف العقوبات الأميركية التي تستهدف النفط الإيراني مقابل احترام إيران مجددا للاتفاق وفتح مفاوضات جديدة مع طهران حول برنامجها الباليستي ونفوذها الاقليمي.

وسيواجه ماكرون صعوبات بعد ان انتقده ترمب بشدة وحذره بالقول أن "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها".

كما انتقد ترمب قرار فرض ضرائب على الشركات الكبرى الرقمية منتقدا "حماقة ماكرون" في هذا الخصوص ومهددا بالمعاملة بالمثل بخصوص النبيذ الفرنسي. وحول هذه النقطة لم تفقد باريس الأمل أيضا من التوصل إلى اتفاق بين الدول السبع.

هل ستشارك روسيا في القمة أم لا؟

قال روهينتون ميدورا رئيس "مركز تجديد الحوكمة الدولية" (سنتر فور انترناشونال غوفرنانس انوفيشون) الكندي "لا تنسوا أن القمة المقبلة ستعقد في الولايات المتحدة في 2020 سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية. بالتالي من مصلحة دونالد ترمب أن تكلل القمة بالنجاح وأن يمهد للقاء المقبل".

كما يريد ماكرون التوصل إلى نتائج ملموسة حول بعض المواضيع بينها "مكافحة عدم المساواة" الموضوع الرسمي للقمة من خلال توسيع النقاشات ليشارك فيها قادة "قوى حسنة النية" مثل الهند واستراليا وجنوب افريقيا وتشيلي.

وقد دعا أيضا مجموعة السبع إلى "التطرق إلى المشكلة الطارئة" لاخماد الحرائق في غابات الأمازون.

واتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الخميس ماكرون بالعمل "بعقلية استعمارية"، بعدما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع في قمتهم في بياريتس قضية حرائق الغابات في الأمازون.

كما ستطرح مسألة الاقتصاد العالمي الذي قد يواجه ركودا على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وروسيا التي استبعدت من هذه القمة منذ ضمها شبه جزيرة القرم في 2014 قد تكون موضع نقاش أيضا إذ سيطلب ترمب أن تشارك مجددا فيها. وقال الثلاثاء "مشاركة روسيا منطقية أكثر".

ولمدة ثلاثة أيام سيبقى قادة العالم في قصر بعيدا عن المجتمع المدني الذي يقولون أنهم يصغون إلى مطالبه وسيتحول منتجع بياريتس الراقي إلى حصن.

وسينشر أكثر من 13 ألف شرطي ودركي في كل المنطقة حيث يخشى أن يؤدي تجمع كبير للمعارضين للقمة إلى أعمال عنف السبت.