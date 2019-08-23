جرحى بعد خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان. أرشيف قال مسؤولون إن قطار ركاب خفيفا خرج عن القضبان في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، مما تسبب في إصابة 22 شخصا. وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع تويتر، إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة. أخبار ذات صلة ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان.

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