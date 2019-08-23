الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر وسط عمليات جني الأرباح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

تراجع سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1494.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب وكالة رويترز.

وخسر الذهب نحو 1.3% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 مارس، كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1504.40 دولار للأوقية.

Advertisements

وتترقب السوق عن كثب كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول مقررة في وقت لاحق يوم الجمعة (الساعة 1400 بتوقيت جرينتش) سعيا لوضوح بشأن السياسة النقدية بعد أن تسبب محضر اجتماع المركزي الأمريكي في يوليو في تراجع الآمال بإجراء تخفيضات قوية لأسعار الفائدة.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة ”لا يوجد اتجاه واضح بشأن ما يفعله مجلس الاحتياطي، لذا يحجم الناس عن تكوين مراكز حتى يسمعون إجابات محددة... بعض الناس يبيعون المعدن لجني الأرباح“.

وتعززت الانقسامات داخل المركزي الأمريكي، بعد أن قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي أمس إن الاقتصاد الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من التحفيز في الوقت الحالي بينما قال آخر إنه منفتح على المسألة.

في غضون ذلك وبسوق السندات الأمريكية، عاد منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات للانقلاب لفترة وجيزة يوم الخميس. وسبق هذا الانقلاب ركودا في الولايات المتحدة عدة مرات في السابق.