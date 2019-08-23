ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة بالتعاون مع الشرطة العامة للمسطحات والبيئة، لمتابعة الأسواق والشوادر وثلاجات لبيع اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين من المعروضات غير الصالحة للاستخدام الأدمي.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري، إن الحملة أسفرت عن ضبط 10 أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستخدام الآدمي، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط 3 قضايا تنوعت ما بين مطعم شهير وثلاجتين لحفظ اللحوم بمدينة قليوب، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في القضايا الثلاث 10 أطنان بها تغيير واضخ في المواصفات والخصائص.

وأضافت "العسيلي" في تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية تكثف من حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، حفاظا على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين، وإنقاذا لهم من الخطر وجشع التجار.