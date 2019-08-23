محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - أ ش أ أنهت سريلانكا حكم الطوارئ الذي دام لأربعة أشهر وتم فرضه عقب وقوع هجمات انتحارية في عيد الفصح أودت بحياة أكثر من 260 شخصا. وقال مكتب الرئيس السريلانكي - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن الرئيس مايتريبالا سيريسينا سمح بانتهاء حكم طوارئ عبر عدم التوقيع على مرسوم تمديده لشهر إضافي. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قوانين الطوارئ تمنح الجيش والشرطة سلطات واسعة للقبض على المشتبه بهم واعتقالهم. يذكر أنه تم إلقاء اللائمة في الهجمات الدامية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها وفي بلدة "باتيكالوا" شرقي البلاد في أبريل الماضي، على جماعتين محليتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا تنهي حكم الطوارئ المفُروض عقب هجمات عيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.