في تصعيد قد يضرب جهود المصالحة ..حماس تحقق مع ثلاثة قيادات فتحاوية

أعلنت ”حركة فتح”، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة داخلية ”حماس“، التي تسيطر على قطاع غزة، استدعت 3 من قيادات الحركة – إقليم الشمال؛ للتحقيق.

وذكرت مصادر من ”فتح“ أن أجهزة ”حماس“ استدعت كلًا من أمين سر الإقليم حاتم أبو الحصين، ونائب أمين السر إسكندر الحويحي، وعضو الهيئة القيادية العليا جمال عبيد؛ للتحقيق معهم.

ويأتي التحقيق مع هؤلاء الكوادر الفتحاوية بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، بحسب وكالة ”وفا“ الرسمية.

وكانت وفاة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان قبل أيام في أوكرانيا، قد أحدثت صدمة واسعة وموجة من الغضب والجدل في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة، فيما حمّلت حركة ”فتح“ حركة ”حماس“ المسؤولية عن وفاته.

والسلطان كان من المناهضين لسياسات حركة ”حماس“ السلطوية في التوظيف والمحسوبية في التعيينات، وأحد نشطاء حراك ”بدنا نعيش“ الذي ثار فيه الغزيون على نظام ”حماس“ في غزة؛ احتجاجًا على الظلم والفقر، وفقًا للناشطين.