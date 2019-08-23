هيئة الانتخابات التونسية تقرر رفع سقف الإنفاق الإجمالى للحملة الرئاسية

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رفع سقف الإنفاق الإجمالى للحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتتجاوز المليون دينار. Advertisements وقال رئيس الهيئة نبيل بفون - فى تصريحات إذاعية - إن حجم سقف الإنفاق الإجمالى المسموح به لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية سيتجاوز المليون دينار، مشيرا إلى أنه لم يكن يتجاوز 750 ألف دينار فى انتخابات 2014؛ وذلك نظرا لتسجيل مليون ونصف ناخب جديد. سيتجاوز المليون دينار، مشيرا إلى أنه لم يكن يتجاوز 750 ألف دينار فى انتخابات 2014؛ وذلك نظرا لتسجيل مليون ونصف ناخب جديد.

وأضاف أن الهيئة ألزمت المرشحين للانتخابات الرئاسية بإفادتها بما يثبت تحملهم لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها، وفق ما جاء فى قرارها المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. يثبت تحملهم لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها، وفق ما جاء فى قرارها المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

يشار إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية كان محددا فى نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجى قايد السبسى فى 25 يوليو الماضي، عجلت بإقامتها فى 15 سبتمبر المقبل

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